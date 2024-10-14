В Омской области выставили на конкурс участки для пастбищной аквакультуры

Верхнеобское теруправление Росрыболовства объявило конкурс по распределению двух участков для аквакультуры в Омской области. При оценке заявок будут учитываться планы по выращиванию.

В Омской области собираются распределить для пастбищной аквакультуры два рыбоводных участка. Прием заявок на участие в конкурсе Верхнеобское теруправление Росрыболовства открыло 11 октября, завершится он в следующем месяце — 14 ноября.

На торги выставлено два лота. Первый участок — «Сазыкульский № 2» — находится на водном объекте без названия в Крутинском районе. Второй участок — «Сарыбалинский» — сформирован на озере Сарыбалы в Тюкалинском районе.

Оба участка предназначены для пастбищной аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Приступить к оценке и сопоставлению заявок на участие предполагается 26 ноября. При этом будут учитываться объемы выращивания, которых ранее достигал заявитель, планы по выращиванию и предложение по плате в бюджет.

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