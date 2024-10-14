Суда на реках предложили «обилечивать» в пользу рыбы

Парламентарии Юга России предлагают установить для проходящих по рекам коммерческих судов, не являющихся промысловыми, целевой сбор на восполнение рыбных запасов. Соответствующее обращение направят вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.

На конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации (ЮРПА) депутаты поддержали предложение донских коллег о необходимости установления такого сбора. Средства предполагается взимать за использование водного объекта рыбохозяйственного значения для судоходства в коммерческих целях судами, не являющимися рыбопромысловыми.

Соответствующее обращение будет направлено заместителю председателя правительства Дмитрию Патрушеву, сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

В тексте документа говорится, что река Дон всегда выполняла две важные функции: являлась местом нерестовых миграций, нереста, зимовки, массового нагула и пристанища промысловых видов рыб, а также служила одним из основных путей судового транспортного коридора европейской части России.

Между тем проходы судов по внутренним водным путям негативно сказываются на водных биоресурсах, отметили парламентарии. Из-за движения флота по нерестовым рекам происходит гибель рыб и планктонных организмов от работы винтов, травмирование и выброс рыбной молоди на берег. Повышается давление воды на дно, что вызывает гибель донных организмов, а также взмучивание грунта и разрушение берегов, подчеркнули в пресс-службе.

«Чтобы минимизировать последствия пагубного влияния коммерческих судов, которые очень много работают на реке Дон, мы считаем необходимым установить рыбохозяйственный сбор целевого назначения. Средства, полученные за счет этого сбора, шли бы на пополнение водных биологических ресурсов. Аналогичные сборы есть и в дорожной деятельности, и в газовой отрасли», — заявил заместитель председателя Заксобрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Ранее проект обращения был рассмотрен и одобрен на заседании профильного комитета ЮРПА.

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