На рыбохозяйственные заповедные зоны укажут специальные знаки

Сориентироваться, где установлен особый режим хозяйственной деятельности для сохранения водных биоресурсов, помогут специальные информационные знаки. Порядок обозначения рыбохозяйственных заповедных зон утвердило Росрыболовство.

Границы рыбохозяйственных заповедных зон будут обозначаться на местности специальными информационными знаками. Предусмотрена их установка территориальными управлениями Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Закреплено, что «информационные знаки устанавливаются по периметру границ рыбохозяйственной заповедной зоны... в местах пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения... по согласованию с владельцем автомобильной дороги...».

Напомним, что рыбохозяйственной заповедной зоной могут быть объявлены рыбохозяйственный водный объект или его часть с прилегающей территорией, играющие важную роль в сохранении особо ценных и ценных видов водных биоресурсов.

Решение об установлении РХЗЗ принимает Минсельхоз на основании биологического обоснования от отраслевой науки.

В рыбохозяйственной заповедной зоне могут быть закрещены или ограничены определенные виды деятельности, например разведка и добыча полезных ископаемых, судоходство, сплав древесины, выпас скота.

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