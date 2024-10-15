Иваси ловится все лучше

К 13 октября российский флот освоил 354 тыс. тонн сардины-иваси (за аналогичный период 2023 г. поймали 283,4 тыс. тонн). По сравнению с предыдущей неделей эффективность промысла выросла еще больше, обращают внимание специалисты.

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвуют 28 добывающих судов. На прошедшей неделе работали 22 единицы флота, из них ежесуточно ловило от 7 до 15 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем — 12 судов. Три оснащены кошельковым неводом, остальные — пелагическими тралами. Количество судосуток (СС) лова за неделю составило 86, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Промысел вели на акватории Южно-Курильской зоны в районе восточнее и юго-восточнее острова Уруп на перепаде температур 8-11°С. По данным ТИНРО, максимальный суточный вылов иваси у отдельных судов доходил до 790 тонн, средний вылов на СС составил 300 тонн, за неделю освоили 25830 тонн.

Вылов скумбрии за неделю составил 7 тонн, а с начала года — 2,7 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года было добыто 9,7 тыс. тонн этой рыбы.

В открытых водах на лове сайры работают суда под флагами КНР, Тайваня и Республики Корея общим количеством около 150 единиц. По информации ТИНРО, на 5 октября освоено в совокупности 124,3 тыс. тонн (уровень 2023 г. — 85.2 тыс. тонн).

Кроме того, сайру добывают два российских судна, их нарастающий вылов — 330 тонн.

В открытых водах промысел сардины, скумбрии и других пелагических объектов ведет иностранный флот общим количеством около 100 единиц, преимущественно под флагом Китая. Эти суда работают в районе с центральными координатами 43°49’с.ш., 154°49’в.д.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews