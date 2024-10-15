Сколько кто поймал: В Магаданской области дали раскладку по лососевой путине

Рыбаки-промышленники в Магаданской области добыли в этом году более 8,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольца — такие данные приводит теруправление Росрыболовства.

Предварительные итоги лососевой путины подвели в Магаданской области. Промышленное рыболовство осуществляло на 52 рыболовных участках 29 организаций, рассказали Fishnews в пресс-службе Охотского территориального управления Росрыболовства. Выловлено свыше 8633 тонн. Больше всего промышленники поймали горбуши — около 5671 тонны. Кеты добыто порядка 2557 тонн, кижуча — около 111 тонн. Также в статистике промышленного вылова — более 4 тонн нерки и свыше 289 тонн гольца.

Любительскую рыбалку в регионе организовывало 5 предприятий на 18 участках. Поймали рыболовы порядка 103 тонн. Это около 54 тонн горбуши и 35 тонн кеты, а также нерка, кижуч и голец. Всего, сообщили в теруправлении, участки для лицензионного лова посетило более 27 тыс. человек.

Участвовали в путине и представители коренных малочисленных народов Севера. В режиме традиционного промысла поймано около 423 тонн. Здесь также основной объем приходится на горбушу — более 263 тонн. Вылов кеты превысил 121 тонну, кижуча добыто порядка 18 тонн, гольца — более 20 тонн. Общины КМНС при этом поймали более 124 тонн.

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