Важно для края: в правительстве Камчатки рассказали об итогах лососевой путины

Камчатский край в этом году освоил 130,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Подходы были не самые обильные, но в любом случае рыбаки региона с ними справились и программы по обеспечению населения продукцией будут продолжены, отметили в краевом правительстве.

Предварительные итоги лососевой путины подвели власти Камчатского края. Промышленный лов в регионе закрыт с 30 сентября, с этого же времени должен был завершиться традиционный промысел коренных малочисленных народов и сетной любительский лов.

Добыто 130,7 тыс. тонн при первоначальном прогнозе 167,3 тыс. тонн (в ходе путины разрешенный вылов увеличен на 17 тыс. тонн). По самому массовому виду — горбуше — уловы составили порядка 75 тыс. тонн.

На Западной Камчатке добыли 81 тыс. тонн лососей. Здесь прогноз подходов горбуши был невысоким, 38 тыс. тонн, и он практически (на 96%) состоялся, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства. На восточной Камчатке добыто 49,7 тыс. тонн лососей, здесь фактические подходы горбуши составили менее 60% от ожидаемого уровня (38 из 68 тыс.тонн).

«Как мы уже знаем, путина этого года стала не самой обильной для Камчатского края, но наши рыбаки достойно с ней справились и в любом случае обеспечили региону традиционное первое место по Дальнему Востоку по объему добычи рыбы. Мы продолжаем стабильно реализовывать наш проект «Камчатская рыба». Горбуша, как самый популярный вид лосося, на прилавках Камчатского края будет всегда представлен, и проблем с этим не будет. Надеемся, что в следующем году промысел окажется более позитивным для нашего рыбохозяйственного комплекса», — прокомментировала заместитель председателя правительства края Юлия Морозова.

В лососевом промысле в этом году участвовали 94 промышленных предприятия, 118 общин коренных народов, любительское рыболовство организовано на 100 рыболовных участках. Для традиционного рыболовства выделено более 6 тыс. тонн, помимо общин право на ведение лова оформили 6,5 тыс. человек в объеме от 50 до 200 кг в зависимости от района проживания. Для любительского лова выделено 850 тонн лососей.

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