Приморский край поможет своим аквафермерам рублем

Власти Приморья определи порядок субсидирования региональной аквакультуры в 2025-2027 гг. Поддержка предусмотрена на уплату процентов по кредитам, погашение лизинговых платежей, а также на приобретение новой техники и оборудования.

Опубликовано соответствующее постановление правительства Приморского края, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документу, главным распорядителем бюджетных средств станет региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся аквакультурой на территории края, на возмещение затрат:

- на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках, на срок от одного года до двух лет — на приобретение ГСМ, запчастей и материалов для ремонта рыбоводной техники, других материальных ресурсов для сезонных работ, на приобретение и расселение молоди;

- на покупку новой техники и оборудования для аквакультуры;

- на уплату лизинговых платежей по договорам с российскими лизинговыми компаниями, заключенным для приобретения новой техники и оборудования.

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