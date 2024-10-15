СаратовНИРО проверил свои рыбные стада

На экспериментальном участке Саратовского филиала ВНИРО завершилась осенняя бонитировка. Оценить состояние ремонтно-маточных стад ученым помогло в том числе чипирование рыбы.

Электронная идентификация рыб (чипирование) — это имплантация под кожу животного микрочипа, содержащего уникальный индивидуальный номер. Такой метод мечения позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждой особи ремонтно-маточного стада: изучить ее рост и развитие до наступления половой зрелости, а также оценить индивидуальные показатели производителей при нересте.

Чип представляет собой стерильную капсулу из биосовместимого материала размером не больше рисового зернышка. Вводится с помощью одноразового шприца (инъектора). С помощью сканера можно легко проверить наличие устройства в теле рыбы, а также узнать его индивидуальный номер.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СаратовНИРО, осенняя бонитировка позволила определить морфометрические показатели каждой особи старших возрастных групп и производителей ремонтно-маточных стад. Специалисты проверили наличие чипов у рыб, прошедших процедуру мечения, а также дополнительно прочипировали рыб, не имеющих таких меток.

Всего в результате бонитировочных работ промерено и прочипированно 50 сазанов, 108 особей растительноядных видов рыб (белого толстолобика и белого амура) и 142 стерляди.

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