Исландия может отказаться от мойвенной путины

Исландский Институт морских и пресноводных исследований (Marine and Freshwater Research Institute, MFRI) предложил полностью запретить добычу мойвы во время рыболовного сезона 2024-2025 гг. Эту рекомендацию специалисты дали после изучения популяции.

Предложение института соответствует первоначальным рекомендациям, основывавшимся на изучении молоди мойвы осенью 2023 г., пишут зарубежные СМИ.

Итоговая рекомендация была дана по итогам акустических исследований, проведенных с 21 августа по 1 октября этого года. Результаты экспедиций показали относительно равномерное распределение мойвы, а коэффициент вариации изменений был признан низким.

Общая предполагаемая биомасса мойвы составила чуть менее 610 тыс. тонн, при этом ее промысловый запас оценивают в 307 тыс. тонн. Учитывая влияние хищников, специалисты прогнозируют, что нерестовый запас будет на уровне 193 тыс. тонн.

Согласно исландским правилам рыболовства, размер маточного стада с вероятностью в 95% должен остаться выше контрольного уровня в 114 тыс. тонн в период нереста. Достичь этой цели не удастся, считают эксперты.

Численность молоди мойвы оценивается в 57 млрд особей. В соответствии с правилами этот показатель должен превышать 50 млрд для установления квот на промысел в следующем промысловом сезоне 2025-2026 гг. По этому вопросу Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) даст свои рекомендации в июне будущего года, сообщает корреспондент Fishnews.

Ожидается, что исследование популяции мойвы вновь проведут в январе 2025 г. После этого рекомендации могут быть пересмотрены.

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