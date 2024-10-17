Российский вылов перевалил за 4 млн тонн

Отечественные предприятия с начала года освоили более 4 млн тонн водных биоресурсов. Свыше 3 млн тонн из них приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке добыли свыше 1,737 млн тонн (+0,4 тыс. тонн к уровню 2023 г.), трески — 94,1 тыс. тонн, сельди — 336,9 тыс. тонн (+50,6 тыс. тонн) камбал — 56,4 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Северном бассейне наловили 377,7 тыс. тонн ВБР. Освоено 195,2 тыс. тонн трески, 47,9 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне поймали 57,4 тыс. тонн. В том числе добыто 30,9 тыс. тонн шпрота и 19,3 тыс. тонн балтийской сельди.

Азово-Черноморский бассейн принес рыбакам 25,3 тыс. тонн. Из них 9,2 тыс. тонн пришлось на хамсу, это на 0,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 54,9 тыс. тонн. Кильки поймали 20,7 тыс. тонн; частиковых видов рыб — 13,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил в общей сложности более 406 тыс. тонн.

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