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В двух машинах нашли в общей сложности более 190 камчатских крабов. Фото пресс-службы МВД России

Семейный бизнес на браконьерском крабе кончился уголовным делом

Полицейские Сахалинской области завершили расследование уголовного дела о торговле нелегально добытым крабом. Фигурантами стали члены семьи, которые покупали деликатес для дальнейшей переработки и продажи.

Противоправную деятельность пресекли оперативники уголовного розыска регионального УМВД совместно с сотрудниками полиции Долинского городского округа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, местная жительница вместе со своим сожителем, сыном и братом организовала незаконную скупку, переработку и реализацию камчатского краба. По версии правоохранителей, фигурантка знала, что ракообразные были добыты нелегально.

Женщину с сожителем задержали при перевозке товара. Из двух машин изъяли свыше 190 крабов без документов.

«Третий автомобиль, в котором находилось более 20 особей краба, обнаружен на принадлежащем подозреваемой участке. Там же располагался нелегальный цех по переработке и хранению продукции», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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  • В двух машинах нашли в общей сложности более 190 камчатских крабов. Фото пресс-службы МВД России
  • По версии полиции, весь товар был добыт нелегально. Кадр оперативной съемки
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