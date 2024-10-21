Ценную рыбу не удалось спрятать в тайнике

В Ненецком автономном округе полицейские пресекли незаконную перевозку более 600 кг ценных видов рыб. Мешки с товаром были спрятаны за фальшивой стенкой в кузове грузовика.

Нелегальную перевозку с целью сбыта организовал житель города Нарьян-Мар, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ненецкому автономному округу. Рыбу нашли в тайнике. В кузове машины была замаскированная под стенку дверь, за которой находился рефрижератор с продукцией.

В мешках обнаружили семгу, омуля, чира, сига, горбушу, стерлядь и нельму. При этом рыба была без маркировки и необходимых документов.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

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