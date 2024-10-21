Акватории в Крыму разыграют среди рыбоводов

В Республике Крым на аукцион выставлены 13 участков на внутренних водных объектах для осуществления пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 15 ноября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, РВУ площадью от 1,5 га до 35,5 га расположены на территории Симферопольского, Бахчисарайского, Ленинского, Красноперекопского, Сакского и Джанкойского районов, а также городского округа Симферополь.

Стартовые цены лотов — от 1,1 тыс. до 28,4 тыс. рублей. Торги предполагается провести 26 ноября в Ростове-на-Дону. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного или совместного водопользования.

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