Рыбное хозяйство на Азовском и Черном морях поддержат субсидиями

Правительство предусмотрело поддержку для предприятий, работающих в Азовском и Черном морях. Субсидии предусматриваются на покрытие части операционных расходов.

В госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесли изменения, направленные на поддержку предприятий рыбной отрасли южных регионов.

Субсидии будут предоставляться рыболовным организациям и рыбоводным хозяйствам, работающим в Крыму, Краснодарском крае, ДНР, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 1 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

С помощью господдержки компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию).

Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции рыболовства или морской аквакультуры за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

«Рассчитываем, что такие шаги позволят сохранить большую часть сотрудников на предприятиях по ловле или разведению рыбы в акватории Азовского и Черного морей, а наши граждане смогут и дальше приобретать любимую ими продукцию», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 5 июня.

Ранее, в 2022 г., в рамках комплекса мер по обеспечению стабильности экономики в условиях внешних санкций правительство оказало финансовую поддержку рыболовецким предприятиям, которые ведут промысел в Азовском море. Такие предприятия получили трансферты на поддержание текущих расходов для сохранения финансовой устойчивости и рабочих мест.

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