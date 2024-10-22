Игорь Зубарев назначен зампредом профильного комитета Совета Федерации

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали кандидатуру сенатора от Карелии Игоря Зубарева на пост заместителя председателя комитета.

Такое решение было принято на заседании комитета Совета Федерации 22 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

«Предлагаю рассмотреть возможность назначить на должность заместителя председателя комитета Зубарева Игоря Дмитриевича, отвечающего за вопросы рыбных ресурсов», - обратился к членам комитета первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

Председатель комитета Совета Федерации Александр Двойных отметил важность вопросов рыбной отрасли и выразил надежду, что Игорь Зубарев и его коллеги - сенаторы от прибрежных регионов повысят эффективность их решения.

Игорь Зубарев является членом Совета Федерации от законодательного органа Карелии с 2016 г. Напомним, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию занимается в том числе вопросами рыбной отрасли.

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