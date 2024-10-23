ФАС собирается обновить ставки сборов в портах Северо-Запада

Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа о ставках корабельного сбора за услуги, оказываемые Администрацией морских портов Балтийского моря.

Проект приказа «Об утверждении ставок корабельного сбора за услуги, оказываемые ФГБУ «АМП Балтийского моря» в морских портах Российской Федерации, и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 20 декабря 2007 г. № 522-т/1» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложены ставки корабельного сбора в Большом порту Санкт-Петербург, порту Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Калининград и Выборг.

Оговаривается, что ставки корабельного сбора являются предельно максимальными.

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