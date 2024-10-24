Двое жителей Югры ответят в суде за стерляжье-осетровый промысел

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре готовятся судить двух граждан, обвиняемых в незаконной добыче стерляди и сибирского осетра. Фигурантам вменяют причинение вреда водным биоресурсам на 6,2 млн рублей.

Мужчины были задержаны в июне в ходе рейда на протоке Мега реки Обь, в 5 километрах от города Мегион (ХМАО — Югра). Полицейские остановили лодку с двумя гражданами и в ходе проверки документов заметили недалеко от лодки запрещенное орудие лова — донную сеть. Как пояснили мужчины, сеть был установлена ими для рыбалки.

В сети были обнаружены четыре особи стерляди и 13 особей сибирского осетра. Рыба была еще жива, и полицейские выпустили ее в естественную среду обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по УФО.

Лодки и сеть у граждан изъяли. По заключению Нижнеобского теруправления Росрыболовства, ущерб водным биоресурсам превысил 6,2 млн. рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статьям о браконьерстве (256 УК РФ) и о незаконном промысле «краснокнижных» водных биоресурсов (258.1 УК РФ).

Далее полицейские осмотрели место проживания одного из задержанных, обнаружив там в холодильнике еще 92 стерляди и 39 осетров. По этому факту было возбуждено еще одно уголовное дело. Со слов официально не трудоустроенных жителей Мегиона, рыбу они добывали и хранили для себя.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено. Материалы направлены в Нижневартовский районный суд ХМАО — Югры.

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