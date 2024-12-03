Уловы иваси превысили результат прошлого года

К 1 декабря дальневосточные рыбаки освоили 557,7 тыс. тонн сардины-иваси. Это больше, чем взяли на пелагической путине за весь прошлый год (544 тыс. тонн).

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвует 22 добывающих судна РФ. На прошлой неделе работало 18 единиц флота, из которых ежесуточно ловило от 6 до 11 средне- и крупнотоннажных судов. В среднем ежесуточно промысел вели 9 судов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор ТИНРО.

По данным филиала, за неделю отработано 60 судо-суток (СС) лова. Промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны юго-восточнее острова Шикотан, в Южно-Курильском проливе на фронтальных зонах Южно-Курильского антициклонического вихря и фронте Ойясио на перепаде температур 8-12°С.

Эффективность промысла иваси была выше показателей прошлой недели, отмечают ученые. Максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 780 тонн, средний вылов на СС составил 336 тонн, за неделю добыто почти 20,2 тыс. тонн.

Также за прошедшую неделю дальневосточные предприятия освоили 57 тонн скумбрии. Ее нарастающий вылов составил 3,6 тыс. тонн.

«Вылов сайры на 30 ноября всеми добывающими судами составил 145.3 тыс. тонн (в прошлом году — 95.7 тыс. тонн). Это 107,6% от рекомендованного вылова для открытых вод (135 тыс. тонн). Промысел сайры добывающими судами стран АТР в основном завершен», — говорится в обзоре.

На промысле сайры работало два российских добывающих судна. Отмечено, что лов был завершен 25 ноября, нарастающий вылов составил 815 тонн.

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