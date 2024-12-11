Отечественные уловы превысили 4,6 млн тонн

Российские предприятия уже освоили более 4,6 млн водных биоресурсов. При этом на Дальний Восток приходится добыча свыше 3,5 млн рыбы и морепродуктов.

В Дальневосточном бассейне поймали 1867,2 тыс. тонн минтая (+18,9 тыс. тонн к уровню прошлого года), 102,4 тыс. тонн трески, 405,1 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+39,9 тыс. тонн), 59,5 тыс. тонн камбал, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне уловы составили 422,1 тыс. тонн. Добыто 213 тыс. тонн трески, 59,6 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

Вылов в Западном бассейне достиг 70,2 тыс. тонн. Рыбаки освоили 36,5 тыс. тонн шпрота и 22,9 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне наловили 31,8 тыс. тонн ВБР. Из них 11,8 тыс. тонн пришлось на хамсу — на 1,7 тыс. тонн больше, чем за отчетный период 2023 г.

В Волжско-Каспийском бассейне взяли 72,6 тыс. тонн. Уловы кильки составили 22,9 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 19,7 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 464,17 тыс. тонн водных биоресурсов.

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