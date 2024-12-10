Предприятия продолжают усердно ловить иваси

По данным ученых, на 8 декабря российский флот освоил 575,9 тыс. тонн сардины-иваси. За прошедшую неделю в копилку уловов добавилось почти 18,2 тыс. тонн этой рыбы.

Сейчас в промысле иваси и скумбрии участвуют 22 добывающих судна. На прошедшей неделе работало 15 единиц флота. Ежесуточно ловило от 4 до 9 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем — 7 судов. Весь флот оснащен разноглубинными и пелагическими тралами, сообщает Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО

За неделю отработаны 51 судо-сутки (СС) лова. Предприятия вели промысел в Южно-Курильской зоне юго-восточнее острова Шикотан на фронтальных зонах Южно-Курильского антициклонического вихря на перепаде температур 9-13°С.

Эффективность промысла сардины была на уровне показателей прошлой недели, отметили специалисты. Максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 800 тонн, средний вылов на СС составил 356 тонн.

Результат промысла скумбрии был чуть выше, чем неделей ранее. Со 2 по 8 декабря рыбаки освоили 340 тонн, а общий вылов скумбрии с начала года достиг 3,9 тыс. тонн.

Также ученые привели статистику по сайре. К 30 ноября ее вылов всеми добывающими судами достиг 145,3 тыс. тонн. Российский промысел сайры завершился 25 ноября, нарастающий вылов составил 815 тонн.

«Суда под флагом КНР, работавшие в открытых водах на промысле сардины и скумбрии в большинстве закончили промысел и покинули район лова», — сообщили ученые.

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