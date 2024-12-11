Продукция НПК МСА освидетельствована Регистром как российская

Российский морской регистр судоходства (РС) впервые оказал услугу подтверждения отечественного производства в области судостроения. В результате в Реестр российской продукции внесено промизделие компании «НПК Морсвязьавтоматика».

На основании акта, выданного РС по итогам освидетельствования, 29 ноября соответствующая запись внесена в Реестр российской продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга: «Дверь судовая огнезадерживающая класса B-15 РНМВ.364120.B-15.112-820-001 ООО «НПК МСА».

С 1 ноября РС приступил к оказанию новой услуги — освидетельствованию промышленной продукции судостроения на соответствие требованиям постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (ПП 719). Услуга внедрена на основании поручения Министерства промышленности и торговли.

Требования к процессу изготовления продукции судостроения представлены в разделе XVIII приложения к ПП 719. Целью освидетельствования, включающего выездную проверку, является подтверждение того, что процесс соответствует предъявляемым требованиям, а значит, продукция признается изготовленной на территории РФ. В случае успешного прохождения проверки производитель получает акт освидетельствования промышленной продукции, служащий основанием для ее внесения в Реестр Минпромторга РФ.

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