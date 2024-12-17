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К 15 декабря российские предприятия освоили 582,6 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), отмечают ученые

Промысел иваси сбавил темпы

К 15 декабря российские предприятия освоили 582,6 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), отмечают ученые. Это на 11% больше, чем за отчетный период прошлого года.

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвует 21 добывающее судно. На прошедшей неделе работало шесть единиц флота, из них ежесуточно ловило от трех до шести средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем — пять судов. Все они оснащены разноглубинными и пелагическими тралами. Количество судо-суток лова (СС) за неделю сократилось по сравнению с предыдущими периодами и составило 34, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор ТИНРО.

Промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны юго-восточнее острова Шикотан на фронтальных зонах Южно-Курильского антициклонического вихря, в том числе за пределами исключительной экономзоны России, на перепаде температур 9-14°С.

Эффективность промысла сардины значительно снизилась по сравнению с показателями прошедшей недели, максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 500 тонн, средний вылов на СС составил 197 тонн, за неделю освоено 6709 тонн.

Скумбрии за неделю поймали 524 тонны, с начала года — 4,5 тыс. тонн. Это 32% от вылова прошлого года, отметили в ТИНРО.

По имеющейся у филиала информации, вылов сайры на 30 ноября всеми добывающими судами составил 145,3 тыс. тонн (уровень прошлого года — 95,7 тыс. тонн).

Добыча сайры флотом стран АТР в основном завершена. На российском промысле этой рыбы работали два судна, которые закончили лов 25 ноября, нарастающий вылов РФ составил 815 тонн.

Суда под флагом Китая, добывавшие в открытых водах сардину и скумбрию, в большинстве закончили промысел и покинули район.

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