Что сильнее давит на бизнес, определят читатели Fishnews

Редакция Fishnews запустила опрос: какие факторы наиболее сильно влияли на предприятия в уходящем году. Среди вариантов ответа — как условия, которые отражаются на работе разных отраслей, так и специфичные для рыбного хозяйства.

Принять участие в опросе: какие факторы наиболее сильно влияли на предприятия в уходящем году — можно в телеграм-канале Fishnews. В качестве вариантов ответа мы предложили составляющие, которые чаще всего называли, рассказывая редакции о работе на нынешнем этапе, эксперты — представители компаний в сфере добычи и переработки рыбы. Участники опроса могут выбрать несколько вариантов.

Опрос будет проводиться до понедельника, 23 декабря. О результатах расскажем в специальной публикации.

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