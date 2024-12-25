Калининград озвучил «рыбные» планы

В Калининградской области планируют построить завод по производству лососевых в УЗВ мощностью 5 тыс. тонн, а также шесть промысловых судов на местных верфях. Об этом заявил глава региона Алексей Беспрозванных.

Губернатор Алексей Беспрозванных представил областному парламенту основные направления деятельности исполнительной власти региона на предстоящие пять лет. Рыбная отрасль вошла в число приоритетных, сообщает корреспондент Fishnews.

В регионе сегодня производится более 300 тыс. тонн рыбной продукции, и область — в числе лидеров в России, подчеркнул губернатор.

«Мы поддержим реализацию новых проектов, среди которых проект по выращиванию лосося в установках замкнутого водоснабжения. К строительству завода приступят в следующем году, а к 2030 году предприятие планирует выйти на полную мощность — порядка 5 тыс. тонн лосося», — пообещал Алексей Беспрозванных. Как следует из представленной им презентации, этот проект намерена реализовать компания «Калининградский лосось».

Губернатор также поделился планами по строительству малотоннажного промыслового флота с использованием федерального субсидирования и лизинговых схем.

«В среднесрочном периоде рыбодобывающие организации нашей области планируют строительство шести новых судов на местных верфях. Эти суда будут использоваться для промысла в Балтийском море», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.

Согласно презентации, предполагается строительство судов типа МРТК проекта 24100 MF (инициатор — компания «Марфиш») и МРТК проекта 24100 ZR (инициатор — компания «За Родину-Балтика»). Заявленный объем инвестиций — 4,2 млрд рублей, из них господдержка — 1,2 млрд рублей.

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