Калининградские улитководы расширяются на осетровых

В Калининградской области компания, перерабатывающая живую улитку, параллельно занялась осетроводством и наладила выпуск черной икры. В дальнейших планах — прием и обслуживание туристов.

Компания «Русская улитка» работает с 2002 г. В 2013 г. вторым направлением деятельности предприятия стало разведение стерляди и осетра. Рыба реализуется в живом и охлажденном виде в торговых сетях Калининграда и ресторанах региона, сообщили Fishnews в пресс-службе областного агентства по рыболовству.

По информации ведомства, предприятие вырастило в системе установок замкнутого водоснабжения маточные стада из 500 стерлядей возрастом 7-8 лет и из 1500 сибирских осетров возрастом 6-7 лет.

В этом году компания получила первую партию черной икры стерляди общей массой 50 кг. В следующем году планируется получение первой партии икры от сибирского осетра.

От каждой самки стерляди можно получить от 0,45 кг до 1 кг икры в год. При этом на предприятии планируют использовать особый щадящий метод с сохранением жизни производителей.

Кроме того, на базе предприятия собираются создать туристическую площадку. Здесь можно будет ознакомиться с технологией выращивания осетровых и разведения виноградной улитки, посмотреть на улиток и маточные стада рыб, а также продегустировать готовую продукцию.

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