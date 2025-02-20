Власти Камчатки высоко оценивают эффективность «икорного эксперимента»

Меры по контролю авиаперевозок лососевой икры, введенные в 2022 г. в Камчатском крае, помогает бороться с поставками браконьерской продукции, отметили в региональном минэке.

Ведомство организационно обеспечивает работу комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ее задачи распространяются в том числе на борьбу с незаконным оборотом водных биоресурсов.

Заместитель министра экономического развития Андрей Адуллин, рассказывая о работе комиссии в 2024 г., остановился на эксперименте по борьбе вывозом браконьерской икры авиатранспортом, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Меры, призванные остановить «икорный трафик», были предусмотрены в 2022 г. специальным федеральным законом. Авиапассажир может вывозить с Камчатки не более 10 кг красной икры непромышленного изготовления.

Эксперимент показал высокую эффективность, заявил замминистра. Он привел цифры, демонстрирующие снижение вывоза. Так, до начала эксперимента в 2022 г. перевозимый в багаже пассажиров объем икры превышал 600 тонн, в 2023 г. снизился до уровня 185 тонн, в 2024 г. составил 175 тонн.

18 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении мер по борьбе с вывозом икры еще на два региона — Чукотку и Хабаровский край.

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