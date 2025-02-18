Налоговая отдача, эксперимент по икре и рыболовные участки: о чем губернатор Камчатки рассказал президенту

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом остановился в том числе на темах рыбной отрасли: инвестиционных проектах, перезакреплении рыболовных участков, результатах пилотного проекта по контролю авиперевозок икры.

Рыбное хозяйство остается драйвером экономики Камчатки, регион занимает лидирующие позиции в отрасли по стране, отметил губернатор Владимир Солодов на встрече с Владимиром Путиным.

Серьезная инвестпрограмма

В рыбной отрасли реализована большая инвестиционная программа: построено 12 перерабатывающих заводов и 8 судов, обратил внимание глава региона. Недавно в Калининграде на воду спущен самый большой из строящихся в России БМРТ «Виктор Гаврилов», впервые началось строительство судов на Камчатке.

При этом рыбохозяйственный комплекс находится сейчас в непростом положении: здесь повлияло сразу несколько факторов, указал Владимир Солодов. Это и состояние ресурсной базы — низкие подходы лососей, и санкционное давление.

«И те доплаты, которые наши рыбохозяйственные предприятия сейчас будут вносить в рамках продления соглашений, – тоже достаточно серьезная нагрузка с учетом текущих кредитных ставок», — сказал губернатор Камчатки.

«Но с правительством принципиальные вопросы согласованы, — добавил Владимир Солодов. — Хочу поблагодарить [профильного вице-премьера] Дмитрия Николаевича Патрушева за такое внимательное отношение к отрасли. Уверен, что итоговая конфигурация будет учитывать долгосрочные интересы и устойчивость отрасли наряду, конечно, с отдачей».

Напомним, что закон предусматривает для рыбопромышленных предприятий возможность продлить договор на рыболовный участок без торгов (конкурсов, аукционов), но за плату. Порядок ее расчета и взимания вызвал большой резонанс в отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Налоговая отдача и прибрежные поселки

Глава региона подчеркнул вклад отрасли в пополнение бюджет. В качестве примера Владимир Солодов привел рост сборов за пользование водными биоресурсами в 15 раз. «В принципе это воспринято как справедливое [решение], и вклад в региональный бюджет мы, конечно, существенный видим, и надеемся, что и впредь он сохранится, также как и инвестиции в развитие прибрежных поселков», — рассказал губернатор.

Промышленники вкладываются и в строительство объектов в прибрежных поселках. Например, построен дом культуры в селе Тымлат, сообщил глава региона. Небольшой мастер-план, по его словам, планируется разработать и совместно с предприятиями реализовать по каждому прибрежному поселку. Такая работа будет осуществляться в том числе в рамках обязательств, которые примут на себя перед краем пользователи участков.

Полеты икры

Есть результаты, по словам Владимира Солодова, и в борьбе с браконьерством. Здесь свой вклад, как заявил губернатор, внес реализуемый в регионе эксперимент по контроле перевозок авиапассажирами лососевой икры непромышленного изготовления.

«И по оценке независимой и Россельхознадзора, и прокуратуры кратно сократились перевозки. Это мы видим даже по объемам: раньше в аэропорт приезжаешь, все было завалено вот этими куботейнерами, люди подходили, предлагали за деньги перевезти. Сейчас порядок наведен. Не все вопросы решены, безусловно, мы работу будем продолжать», — заверил глава Камчатки.

Читайте также — Тонкости кампании по рыболовным участкам: обсуждают банки и отраслевые ассоциации

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews