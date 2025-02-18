Депутаты одобрили дополнительный контроль для вывоза икры еще из двух регионов

Госдума поддержала в первом чтении проект закона о мерах по контролю перевозок авипассажирами лососевой икры с Чукотки и из Хабаровского края. Такой эксперимент, направленный на борьбу с браконьерством, уже реализуется на Камчатке.

На пленарном заседании 18 февраля депутаты приняли в первом чтении законопроект , расширяющий камчатский эксперимент по контролю авиаперевозок красной икры. Инициативу внесла на рассмотрение Госдумы в октябре группа парламентариев , сообщает корреспондент Fishnews.

С 2022 г. в Камчатском крае введены ограничения по вывозу авиапассажирами икры непромышленного изготовления - мера предусмотрена на федеральном уровне . Допускается брать с собой не более 10 кг кустарно произведенного деликатеса. Решение направлено на то, чтобы перекрыть лазейки для трафика с полуострова браконьерской продукции.

Новый законопроект предполагает, что такие же меры распространят еще на два региона, добывающих лосось, - Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Кроме того, предлагается продлить эксперимент до августа 2027 г. (сейчас предусмотрено проведение до августа 2025 г.). В пояснительной записке разработчики отметили успешность пилотного проекта.

Успешным было и администрирование эксперимента, отметила депутат, одна из авторов законопроекта Ирина Яровая. От новых регионов также потребуется взвешенная работа с контрольно-надзорными органами, чтобы авиапассажиры не сталкивались с задержками, указала парламентарий.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.

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