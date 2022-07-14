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Эксперимент распространяется на красную икру

Для Камчатки узаконили эксперимент по икре

Президент подписал закон, ограничивающий вывоз авиатранспортом немаркированной лососевой икры с территории Камчатского края. С ноября с собой можно будет брать не более 10 кг такого деликатеса.

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 254 направлен на борьбу с незаконным выловом лосося, сообщает корреспондент Fishnews. К введению таких мер неоднократно призывали власти Камчатки и отраслевые объединения. Отмечалось, что под видом продукции для личного потребления вывозятся партии икры в промышленных масштабах. При этом качество и безопасность деликатеса вызывает серьезные сомнения.

Ожидается, что перекрытие канала транспортировки позволит сократить объемы незаконного вылова, избежать подрыва популяций красной рыбы, а также снизить риски потребления населением опасной продукции.

С 1 ноября один авиапассажир сможет вывезти с собой с территории Камчатского края не более 10 кг красной икры в ручной клади или багаже. Ограничения коснутся только продукта без маркировки единым знаком обращения товаров на рынке ЕАЭС. Эксперимент будет действовать до августа 2025 г.

Ответственных за соблюдение принятого решения определит правительство РФ. Власти региона будут ежегодно отчитываться о ходе и результатах эксперимента. Население проинформируют о новых правилах через СМИ и другие каналы связи.

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