Ирина Унтилова: Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

Законодательное собрание Камчатского края выступает за перенос кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки на 2026 г. «Для нас очень важно сберечь добросовестных пользователей участков в интересах социально-экономического развития региона», — подчеркнула спикер краевого парламента Ирина Унтилова.

Парламентарии Камчатского края активно включились в процесс разработки поправок ко второму чтению федерального законопроекта, который установит сроки процедур по переоформлению рыболовных участков. В региональном Законодательном собрании считают, что предприятиям надо добавить времени на подготовку к перезаключению договоров и сдвинуть кампанию на 2026 г.

«Наши доводы просты и основываются на ситуации, в которой оказались предприятия рыбной промышленности», — заявила в интервью Fishnews спикер краевого парламента Ирина Унтилова.

Она напомнила, что вылов лососей в путину-2024 оказался самым низким за последние 20 лет. При этом предприятия работают в условиях возросших ставок сбора за пользование водными биоресурсами, затраты на производство, транспортировку и хранение продукции, оплату труда увеличились в 7-12 раз.

«Количество предприятий рыбной отрасли с высокой рентабельностью на Камчатке снизилось с 35 до 9, а с низкой рентабельностью выросло с 25 до 45. Таковы данные статистики», — указала Ирина Унтилова.

При такой нагрузке депутаты Камчатки видят очень большие риски в том, чтобы проводить кампанию по перезаключению договоров в 2025 г.

«Предприятия Камчатки должны будут заплатить за перезакрепление участков 151 млрд рублей в федеральный бюджет и более 25 млрд рублей в региональный. По действующим правилам, 40% в федеральный бюджет надо внести в 2025 году — это 51 млрд рублей, — сообщила спикер регионального Законодательного собрания. — Расчеты НИФИ Минфина показывают, что в результате 35% наших предприятий вынуждены будут прекратить работу. Остальные должны будут идти за кредитами под 28%. Многие просто не потянут обслуживание и возврат кредитов. А последствия закрытия предприятий плачевны! Пусть даже Камчатка получит 25 млрд рублей в рамках выполнения рыбаками социально-экономических обязательств перед регионом — до 50 млрд рублей в краевой бюджет мы потеряем».

Нет ясности и в вопросах описания границ рыболовных участков, обратила внимание краевой депутат. «Предприятия должны внести плату за участки в имеющихся границах. Что будет с требованиями к границам завтра, уложатся ли уже оплаченные участки в них — этого никто не знает. Но если границы изменятся – плата за перезаключение договоров не вернется. Очень важно, чтобы пользователи участков с такой проблемой не столкнулись!» — подчеркнула Ирина Унтилова.

Также предусмотренный проектом срок вступления закона в силу — 1 марта 2025 г., что противоречит федеральному закону «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». «Положения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу не ранее чем через 90 дней со дня опубликования. А законопроект о рыболовных участках еще даже не рассматривался во втором чтении», — напомнила председатель регионального парламента.

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