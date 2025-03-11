Новости
Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

Ирина Унтилова: Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

Законодательное собрание Камчатского края выступает за перенос кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки на 2026 г. «Для нас очень важно сберечь добросовестных пользователей участков в интересах социально-экономического развития региона», — подчеркнула спикер краевого парламента Ирина Унтилова.

Парламентарии Камчатского края активно включились в процесс разработки поправок ко второму чтению федерального законопроекта, который установит сроки процедур по переоформлению рыболовных участков. В региональном Законодательном собрании считают, что предприятиям надо добавить времени на подготовку к перезаключению договоров и сдвинуть кампанию на 2026 г.

«Наши доводы просты и основываются на ситуации, в которой оказались предприятия рыбной промышленности», — заявила в интервью Fishnews спикер краевого парламента Ирина Унтилова.

Она напомнила, что вылов лососей в путину-2024 оказался самым низким за последние 20 лет. При этом предприятия работают в условиях возросших ставок сбора за пользование водными биоресурсами, затраты на производство, транспортировку и хранение продукции, оплату труда увеличились в 7-12 раз.

«Количество предприятий рыбной отрасли с высокой рентабельностью на Камчатке снизилось с 35 до 9, а с низкой рентабельностью выросло с 25 до 45. Таковы данные статистики», — указала Ирина Унтилова.

При такой нагрузке депутаты Камчатки видят очень большие риски в том, чтобы проводить кампанию по перезаключению договоров в 2025 г.

«Предприятия Камчатки должны будут заплатить за перезакрепление участков 151 млрд рублей в федеральный бюджет и более 25 млрд рублей в региональный. По действующим правилам, 40% в федеральный бюджет надо внести в 2025 году — это 51 млрд рублей, — сообщила спикер регионального Законодательного собрания. — Расчеты НИФИ Минфина показывают, что в результате 35% наших предприятий вынуждены будут прекратить работу. Остальные должны будут идти за кредитами под 28%. Многие просто не потянут обслуживание и возврат кредитов. А последствия закрытия предприятий плачевны! Пусть даже Камчатка получит 25 млрд рублей в рамках выполнения рыбаками социально-экономических обязательств перед регионом — до 50 млрд рублей в краевой бюджет мы потеряем».

Нет ясности и в вопросах описания границ рыболовных участков, обратила внимание краевой депутат. «Предприятия должны внести плату за участки в имеющихся границах. Что будет с требованиями к границам завтра, уложатся ли уже оплаченные участки в них — этого никто не знает. Но если границы изменятся – плата за перезаключение договоров не вернется. Очень важно, чтобы пользователи участков с такой проблемой не столкнулись!» — подчеркнула Ирина Унтилова.

Также предусмотренный проектом срок вступления закона в силу — 1 марта 2025 г., что противоречит федеральному закону «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». «Положения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу не ранее чем через 90 дней со дня опубликования. А законопроект о рыболовных участках еще даже не рассматривался во втором чтении», — напомнила председатель регионального парламента.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.
НазадМетки: камчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Все материалы

Интервью

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Российской марикультуре требуется перезагрузка

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Для нас важен российский рынок

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыболовные участки — это акцентный вопрос

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

События

Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов