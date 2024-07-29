Правительство определило принципы расчета платы за участки для промысла

Правительство выпустило постановление о правилах расчета и взимания платы за перезакрепление на новый срок рыболовных участков без торгов. Для предприятий, занимающихся промышленной добычей анадромных рыб, предусмотрена специальная формула.

Правила определения размера и взимания платы за переаключению без торгов — конкурсов и аукционов — договора на рыболовный участок утверждены постановлением правительства от 13 июля 2024 г. № 959.

Как и закон, в развитие которого оно принято, постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Взимание платы предусматривается в случае с участками для промышленного лова и организации любительской рыбалки.

При этом при перезакреплении участков для промышленной добычи анадромных видов рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи) плата будет рассчитываться по особой формуле. Это произведение расчетной суммы сбора за анадромные, добываемые на участке; количества лет, на которые планируется заключить договор; корректирующего коэффициента, принимаемого равным двум. Для определения расчетной суммы сбора будет использоваться среднегодовой вылов за предыдущие четыре года.

В случае с участками для промышленного вылова водных биоресурсов, за исключением анадромных видов рыб, а также в случае с участками для организации любительского рыболовства корректирующий коэффициент использоваться не будет.

Оговорена ситуация, когда на участке предыдущие четыре года добыча не осуществлялась. В этом случае будет использоваться средний объем вылова на двух граничащих участках, а если таковых нет, — на двух наиболее близких РЛУ.

Предусмотрена рассрочка зачисления платы: 40% размера подлежит внесению при заключении договора, 30% — не позднее года со дня заключения, 30% — не позже двух лет.

Ранее федеральное правительство также определило перечень, из которого регион может выбирать пользователям участков для добычи анадромных рыб обязательства по участию в социально-экономическом развитии территории. Соответствующие соглашения с региональными властями должны будут заключать добытчики анадромных. Если договор на РЛУ перезаключен без торгов, размер обязательств должен составлять не менее 10% и не более 20% платы за заключение договора.

Напомним, что размер платы за перезакрепление участков вызвал большой резонанс среди предприятий, занимающихся освоением лосося.

24 июля группа парламентариев также внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о плате за перезаключение договоров в рассрочку. Предложена следующая схема: 10% платы будет вноситься при заключении договора пользования рыболовным участком; 30% — не позже года с даты заключения, 30% — не позже двух лет; 30% — не позже трех лет.

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