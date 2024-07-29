Новости
Правительство выпустило постановление о правилах расчета и взимания платы за перезакрепление на новый срок рыболовных участков без торгов

Правительство определило принципы расчета платы за участки для промысла

Правительство выпустило постановление о правилах расчета и взимания платы за перезакрепление на новый срок рыболовных участков без торгов. Для предприятий, занимающихся промышленной добычей анадромных рыб, предусмотрена специальная формула.

Правила определения размера и взимания платы за переаключению без торгов — конкурсов и аукционов — договора на рыболовный участок утверждены постановлением правительства от 13 июля 2024 г. № 959.

Как и закон, в развитие которого оно принято, постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Взимание платы предусматривается в случае с участками для промышленного лова и организации любительской рыбалки.

При этом при перезакреплении участков для промышленной добычи анадромных видов рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи) плата будет рассчитываться по особой формуле. Это произведение расчетной суммы сбора за анадромные, добываемые на участке; количества лет, на которые планируется заключить договор; корректирующего коэффициента, принимаемого равным двум. Для определения расчетной суммы сбора будет использоваться среднегодовой вылов за предыдущие четыре года.

В случае с участками для промышленного вылова водных биоресурсов, за исключением анадромных видов рыб, а также в случае с участками для организации любительского рыболовства корректирующий коэффициент использоваться не будет.

Оговорена ситуация, когда на участке предыдущие четыре года добыча не осуществлялась. В этом случае будет использоваться средний объем вылова на двух граничащих участках, а если таковых нет, — на двух наиболее близких РЛУ.

Предусмотрена рассрочка зачисления платы: 40% размера подлежит внесению при заключении договора, 30% — не позднее года со дня заключения, 30% — не позже двух лет.

Ранее федеральное правительство также определило перечень, из которого регион может выбирать пользователям участков для добычи анадромных рыб обязательства по участию в социально-экономическом развитии территории. Соответствующие соглашения с региональными властями должны будут заключать добытчики анадромных. Если договор на РЛУ перезаключен без торгов, размер обязательств должен составлять не менее 10% и не более 20% платы за заключение договора.

Напомним, что размер платы за перезакрепление участков вызвал большой резонанс среди предприятий, занимающихся освоением лосося.

24 июля группа парламентариев также внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о плате за перезаключение договоров в рассрочку. Предложена следующая схема: 10% платы будет вноситься при заключении договора пользования рыболовным участком; 30% — не позже года с даты заключения, 30% — не позже двух лет; 30% — не позже трех лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: лососьправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Дальрыба» Денис МАЛАХОВ

Генеральный директор АО «Дальрыба»

Денис МАЛАХОВ

Ассоциации помогают услышать голос отрасли

Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР

Генеральный директор терминала «Сероглазка»

Владимир ВАЛЬТЕР

Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Директор компании «Дальпромрыба»

Роман РЫБАКОВ

Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ в Рыболовецком колхозе имени В.И. Ленина на Камчатке

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.