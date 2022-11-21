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Рыбаки будут платить сбор за пользование водными биоресурсами по новым ставкам

Сбор за пользование водными биоресурсами будут рассчитывать по-новому

Официально опубликованы изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Добывающие предприятия ждут новые ставки взноса, а также новая система вычетов.

Изменения в главу 25.1 части второй Налогового кодекса вносятся федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 444. Он вступит в силу через месяц.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматриваются новые ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Например, ставка по такому важном объекту промысла, как минтай, выросла до 4300 рублей за тонну. Тогда как по еще действующему нормативу это 3500 рублей для Охотского моря и 2000 рублей для других районов промысла.

С 2025 г. ставки сбора будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Градо- и посекообразующие российский рыбохозяйственные организации, рыболовецкие артели (колхозы) смогут платить сбор по ставке 15% от общих, но только до конца 2027 г. Причем для признания градо- и поселкообразующими организациями юридические лица должны быть зарегистрированы до 2022 г.

Плательщики сбора смогут воспользоваться вычетом по одному из трех оснований: производство продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговом предприятии); рыболовство с использованием новых судов (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России); прибрежное рыболовство. Преференция по новому флоту не распространяется на суда, построенные под квоты добычи в инвестиционных целях.

Напомним, что проект поправок был внесен правительством в Госдуму в октябре 2021 г. - после нескольких лет обсуждения налоговой реформы в отрасли.

Уплата сбора плательщиками, получившими разрешения на вылов до дня вступления закона в силу, будет осуществляться в соответствии с прежним порядком и ставками.

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