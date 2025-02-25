Законопроект о рыболовных участках прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении резонансный проект закона о единовременной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. При этом обсуждение сроков ее проведения планируется еще продолжить.

Депутаты на заседании 25 февраля рассмотрели проект закона «О внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Напомним, что он был подготовлен правительством в продолжение закона, принятого в июле 2023 г. и предусмотревшего возможность перезаключения договоров на рыболовные участки без торгов (конкурсов и аукционов).

По действующему закону, сроки перезаключения увязаны со временем окончания срока действия конкретного договора. Однако правительство предложило переоформить договоры на участки, действовавшие на 1 ноября 2024 г., в единый период - до 30 декабря 2025 г. При этом предлагается заключить новый договор на срок 20 лет плюс остаток по ранее действовавшему договору.

Проект закона оговаривает: если пользователь не заключил новый договор на предложенных условиях, то уже заключенный договор действует до окончания своего срока и не подлежит переоформлению.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов заявил, что системное переоформление позволит исключить ситуацию, когда в отрасли будут работать пользователи с разным правовым положением. Также, указал представитель правительства, принятие закона позволит более эффективно планировать поступления в бюджет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты поддержали законопроект в первом чтении, но обсуждение сроков кампании по переоформлению решено продолжить в процессе подготовки документа ко второму чтению. «Эту тему мы обязаны смотреть», - сказал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Отраслевое сообщество и регионы ранее предложили сдвинуть процесс перезаключения на 2026 г. Особое внимание тема привлекла в связи с платой за перезаключение договоров на участки для промысла лососей .

Максим Увайдов сообщил, что в ближайшее время в правительство будет внесен проект об изменении рассрочки внесения платы: предполагается разбивка платежа на четыре части.

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