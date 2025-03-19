Во ВНИРО рассказали о рекомендациях для лососеводства

Рекомендации по размещению лососевых рыбоводных заводов на Дальнем Востоке призваны помочь с выбором оптимальных мест расположения таких предприятий.

Схему размещения лососевых рыбоводных заводов в Дальневосточном бассейне рассмотрел в марте ученый совет Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Рекомендации по размещению лососевых рыбоводных заводов в целях искусственного воспроизводства и пастбищной аквакультуры в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», одобренные ученым советом, разработаны с целью оптимального размещения рыбоводных предприятий и сохранения диких популяций тихоокеанских лососей. Об этом в пресс-службе ВНИРО рассказали, отвечая на запрос Fishnews.

Специалисты подготовили свои предложения для Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского, Хабаровского краев и Приморья. Напомним, что лососеводством сегодня занимаются во всех этих регионах.

С практической точки зрения, разработанные рекомендации могут быть использоваться для того, чтобы предупредить принятие неэффективных управленческих решений, например, в вопросах выбора мест строительства рыбоводных предприятий, отметили в пресс-службе.

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