Во ВНИРО рассказали о рекомендациях для лососеводства
Рекомендации по размещению лососевых рыбоводных заводов на Дальнем Востоке призваны помочь с выбором оптимальных мест расположения таких предприятий.
Схему размещения лососевых рыбоводных заводов в Дальневосточном бассейне рассмотрел в марте ученый совет Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
«Рекомендации по размещению лососевых рыбоводных заводов в целях искусственного воспроизводства и пастбищной аквакультуры в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», одобренные ученым советом, разработаны с целью оптимального размещения рыбоводных предприятий и сохранения диких популяций тихоокеанских лососей. Об этом в пресс-службе ВНИРО рассказали, отвечая на запрос Fishnews.
Специалисты подготовили свои предложения для Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского, Хабаровского краев и Приморья. Напомним, что лососеводством сегодня занимаются во всех этих регионах.
С практической точки зрения, разработанные рекомендации могут быть использоваться для того, чтобы предупредить принятие неэффективных управленческих решений, например, в вопросах выбора мест строительства рыбоводных предприятий, отметили в пресс-службе.
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