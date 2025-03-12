Потенциально пригодны: В Хабаровском крае сформировали перечень возможных рек для лососеводства

Власти Хабаровского края опубликовали перечень рек, потенциально пригодных для развития аквакультуры лососей. Инвесторам предложили обратить внимание на возможности водных объектов из списка.

Перечень рек, потенциально пригодных для аквакультуры, разместил комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края. Речь идет как об искусственном воспроизводстве, так и о пастбищной аквакультуре (то есть о товарном рыбоводстве) тихоокеанских лососей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошло 22 водных объекта. Например, реки Охота, Кухтуй, Тывлинка, Коль. Отмечается, что при определении границ рыбоводных участков будут учтены заключения профильных научных организаций и ограничения, установленные правилами формирования рыбоводных участков (постановление правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1183).

Напомним, что в Хабаровском крае действуют как государственные, так и частные лососевые рыбоводные заводы.

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