Минтранс озвучил причины нефтеразлива в Керченском проливе

Министр транспорта Роман Старовойт рассказал о результатах расследования причин крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Отмечены невыполнение сезонных ограничений плавания, а также недокомплект экипажей квалифицированными кадрами.

В Москве прошло еженедельное заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе в декабре. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что ситуация возле затонувших фрагментов судов остается стабильной, выходов мазута из танков не фиксируется.

Кто виноват

Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса и Росморречфлота завершили расследование причин крушения «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239».

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — рассказал Роман Старовойт.

Он добавил, что материалы передадут в Следственный комитет РФ.

По итогам расследования комиссии Ространснадзора также подготовили ряд предложений по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий. В том числе — ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Сколько насчитали

В свою очередь Федеральная служба по надзору в сфере природопользования произвела расчет ущерба экологии, нанесенного крушением танкеров.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», которое является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей», — привела цифры глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что у компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд, заявила Светлана Радионова.

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