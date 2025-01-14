Борьбой с мазутной катастрофой занялась специальная правкомиссия

Правительство сформировало комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В состав нового совещательного органа вошел и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Правкомиссия

До сих пор вопросами координации работы по ликвидации последствий ЧС занималась специальная рабочая группа, образованная сразу после крушения двух танкеров в декабре. Организовать правительственную комиссию поручил президент в ходе совещания с членами кабмина 9 января.

Правкомиссию, созданную распоряжением правительства от 10 января 2025 г. № 2, возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В состав вошли представители МЧС, Минприроды, Минтранса, Минстроя, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росморречфлота, Росрыболовства и других ведомств. А также глава Республики Крым, губернаторы Краснодарского края и Севастополя.

Комментируя принятое решение на оперативном совещании с вице-премьерами, председатель правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений. Так, МЧС необходимо очистить акваторию от загрязнения и сделать все необходимое, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов, Роспотребнадзору — вести непрерывный мониторинг качества воздуха и проб воды, взятых как из самого Керченского пролива, так и из питьевых источников, Минтрансу — оперативно проработать план подъема танкеров. Кроме того, глава кабмина попросил Росприроднадзор организовать комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.

Штаб

Виталий Савельев уже провел первое заседание новой правкомиссии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, по итогам принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба.

Его задачей будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь. Оперативный штаб возглавит глава МЧС Александр Куренков.

План

Виталий Савельев поручил Александру Куренкову сформировать общий план мероприятий с учетом всех направлений, связанных с ликвидацией последствий ЧП на суше и море, откачкой мазута из танков и подъемом судов (это является первоочередной задачей), организацией взаимодействия с населением и волонтерами, а также оценкой экономических последствий для регионов.

«Для разработки и последующего сопровождения технологических операций в рамках реализации плана важно привлечь научные организации и профессиональное сообщество. Для этого в работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков», — обратили внимание в правительстве. Проект плана должен быть представлен до 15 января.

Александр Куренков на заседании правкомиссии рассказал о своем визите в Краснодарский край и подчеркнул, что в кратчайшие сроки ответственные министерства, ведомства и другие службы должны представить перечень конкретных мероприятий, которые войдут в план.

Источник загрязнения

По данным правительства Кубани, самым проблемным остается участок в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где дала течь севшая на мель корма танкера «Волгонефть-239». Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что построена временная подъездная дорога к корме, пошла техника.

По данным правительства Кубани, самым проблемным остается участок в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где дала течь севшая на мель корма танкера «Волгонефть-239». Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что построена временная подъездная дорога к корме, пошла техника.

«Приступили к строительству марины протяженностью 400 метров вокруг судна. Она будет служить и как гидротехническое сооружение, сдерживающее распространение мазута, и как дорога к самому танкеру для его разборки и утилизации», — цитирует пресс-служба правительства края Вениамина Кондратьева.

Заседания оперативного штаба будут проводиться ежедневно, заседания комиссии (в рамках создаваемого МЧС России формата межведомственного взаимодействия «инцидент») — еженедельно.

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