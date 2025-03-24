Для подъема танкеров в Керченском проливе утвердили план

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о принятии итогового варианта утилизации нефтепродуктов из затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Фрагменты судов удалят в четыре этапа.

Об этом Виталий Савельев рассказал на очередном заседании специальной правительственной комиссии. Проект удаления судов, потерпевших крушение в Керченском проливе, разработан при участии Минтранса РФ, подведомственных организаций, а также Российской академии наук и других образовательных и научных структур. Приоритетом стала экологическая безопасность: в ходе работ должны быть исключены возможности утечки груза и недопущение его разлива.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса, на первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты приступят ко второму этапу — временной локализации фрагментов судов на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами на глубине до 20 м. Всего таких конструкций будет три — по одной на фрагмент. Каждая весит более 1,5 тыс. тонн.

«Блоки для коффердамов изготовят на заводе, а затем перевезут к доку, где соберут в единую конструкцию и спустят на воду. Коффердамы отбуксируют к затонувшим частям танкеров и погрузят на глубину. На дне каждый купол надежно зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру. Это исключит возможность его смещения», — отметили в министерстве.

На третьем этапе операции специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами — различные варианты этого процесса сейчас обсуждаются экспертным сообществом.

После того, как мазут откачают, начнется четвертый этап — подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов.

Полностью танкеры планируется удалить в 2026 г.

«Оценены возможности находящихся рядом судостроительных заводов, на которых смогут собрать и затем спустить на воду коффердамы. Для спуска по совокупности параметров — площадь, максимальная осадка, удаленность от места работ — выбран подходящий док», — отметили в пресс-службе.

Проработаны различные варианты конструкции коффердамов: выполненных из металла, железобетона, комбинированные варианты. Оценивались плавучесть, надежность и скорость изготовления. Выбор остановили на металлическом коффердаме, который соберут из блоков.

Водолазы Морспасслужбы продолжают контрольные погружения, постоянно проверяя фрагменты на предмет возможных утечек. Мониторинг состояния частей танкеров будет вестись до момента их полной герметизации, подчеркнули в Минтрансе.

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