Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

Вынужденная переориентация на Восток стала серьезным испытанием для добытчиков краба Северного бассейна. СЗРК не только полностью перестроил систему продаж снача краба, а затем и рыбы, но и двинулся дальше — к формированию полноценного дальневосточного дивизиона. Об адаптации к изменениям рассказал исполнительный директор консорциума Сергей Несветов.

Зоной интересов Северо-Западного рыбопромышленного консорциума традиционно выступал Северный бассейн и Северо-Восточная Атлантика. Но теперь СЗРК присутствует и на Дальнем Востоке.

«На данный момент наша основная задача — закрепиться в регионе, создать там эффективную структуру, подобрать правильных людей и не мешать им работать, — отметил в интервью журналу Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. — А дальше пока боюсь загадывать. Уровень турбулентности в отрасли как никогда высок. Поэтому лучший план — это держать глаза и разум открытыми и быть готовым к неожиданностям. В выигрыше окажется тот, кто сумеет сохранить финансовую устойчивость».

Представитель СЗРК подробно рассказал о том, как консорциум адаптировался к изменениям со сбытом, произошедшим за последние три года на внешних рынках.

«В целом краболовов Севера в 2022 году тряхнуло сильнее, чем Дальний Восток. Практически в один день закрылись основные рынки, на которые мы всегда ориентировались, возникли трудности с платежами. Все произошло очень быстро, проблемы нарастали, как снежный ком, мы даже расстраиваться не успевали, — описал ситуацию Сергей Несветов. — Тем не менее было принято решение не останавливать промысел, хотя мы и не знали, куда будем продавать продукцию. В итоге в 2022–2023 годах мы продавали гораздо меньше краба, чем производили».

Потребовалось немало времени, чтобы выйти на рынок Китая, понять, как с ним работать. «Ведь на тот момент в КНР рынка мороженого камчатского краба просто не существовало, а с живым мы никогда не работали. Не было ни каналов сбыта, ни крупных покупателей, ни представления о качестве, ни модели потребления и, как следствие, не было устойчивого спроса», — рассказал собеседник Fishnews.

В ответ на все эти вопросы в консорциуме полностью поменяли стратегию. «Мы начали создавать каналы сбыта сами, совместно с китайскими партнерами. С одной стороны, на старте это требует гораздо большего времени, денег, энергии, усилий, гораздо выше вероятность ошибки. С другой стороны, ты получаешь канал, которым можешь управлять, — назвал плюсы создания рынка с нуля Сергей Несветов. — Это более устойчивая модель продаж, которая постепенно начинает себя оправдывать. Могу сказать, что сейчас у нас нет непроданных стоков по мороженому крабу».

Пришлось выходить и в сегмент живого краба. «Это отдельное направление, где нас поджидало огромное количество сюрпризов. В итоге за полтора года мы построили передержки в Мурманске, в Великом Новгороде, в Москве. Переоборудовали четыре судна и наладили логистические маршруты для живого краба из Мурманска в Китай и в Корею», — сообщил исполнительный директор СЗРК.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.