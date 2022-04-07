СЗРК прощупывает почву на Дальнем Востоке

У Северо-Западного рыбопромышленного консорциума появилась дочерняя структура на Дальнем Востоке. В холдинге считают, что расширение географии присутствия сделает бизнес более устойчивым, и не исключают участия в будущих крабовых аукционах.

Одна из компаний группы СЗРК выступила учредителем ООО «Дальневосточная краболовная компания», зарегистрированного во Владивостоке в конце марта. Основным видом деятельности новой организации указано морское рыболовство.

Пока у новой компании нет квот на добычу водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, однако в СЗРК не отрицают, что при ее создании учитывались возможные решения относительно продолжения аукционов по продаже прав на вылов крабов.

«Мы категорически против так называемого второго этапа инвестиционных квот по крабу на Северном бассейне — как минимум до окончания сроков действующих договоров, особенно в ситуации, когда основной рынок для нашего продукта, варено- и сыромороженного краба, — рынок США — закрыт на неопределенное время. Кроме того, мы сегодня имеем современный высокопроизводительный краболовный флот, промысловые возможности которого существенно превышают имеющуюся на Северном бассейне ресурсную базу», — заявил Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

«Учитывая все это, а также опыт проведения крабовых аукционов в 2019 г. и огромные лоббистские усилия в пользу второго этапа, мы должны быть готовы к любому развитию событий», — отметил представитель консорциума.

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