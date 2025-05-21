Максим Козлов: Предлагаем сделать производственный контроль работающим механизмом

Возможность для производственных инспекторов изымать незаконные орудия лова станет серьезным подспорьем в борьбе с лососевым браконьерством, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews.

Очередная конференция Fishnews Online была посвящена предстоящей лососевой путине. При этом был затронут и такой аспект, как незаконный вылов. Здесь надо задействовать и возможности предложенного государством механизма производственного контроля, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Производственный контроль — противодействие нарушениям в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов — уже предусмотрен как обязанность пользователей рыболовных участков. Теперь механизм предложили распространить и на рыбоводные участки.

«Очень важным вопросом, который сегодня рассматривается и на который следует обратить внимание всего рыбацкого сообщества, считаю законопроект о производственном контроле на участках аквакультуры», — рассказал президент АРСО. Он напомнил, что документ внесен в Госдуму.

При этом важно, чтобы у производственных инспекторов была возможность изымать браконьерские орудия лова, подчеркнул руководитель ассоциации. Максим Козлов уже поднимал тему полномочий производственных инспекторов на разных площадках.

На недавнем совещании предложено погрузить положение по орудиям лова в рассматриваемый законопроект о производственном контроле в аквакультуре, сообщил президент АРСО участникам конференции.

Отсутствие полномочий у производственных инспекторов изымать брошенные орудия лова ставит под вопрос этот механизм вообще, добавил он.

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