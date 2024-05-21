Производственным инспекторам прописали полномочия

Правительство утвердило правила для организации производственного контроля на участках для добычи анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи).

Норма о производственном контроле появилась в законе о рыболовстве в связи с изменениями, принятыми в июле 2023 г. и вступающими в силу с 1 сентября 2024 г. Она возлагает на пользователей рыболовных участков обязанность предупреждать и выявлять нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Эти обязательства должны быть прописаны в новом договоре пользования участком.

Как сообщает корреспондент Fishnews, осуществлять производственный контроль в пределах рыболовного участка будут производственные инспекторы — работники пользователя, которым выдано соответствующее удостоверение. Правила организации деятельности таких инспекторов, в том числе в части выявления ими нарушений, утверждены правительственным постановлением.

Правительство также определило правила выдачи удостоверения производственного инспектора, его образец и форму акта для фиксации нарушений.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews