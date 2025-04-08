Парламентарии предложили законопроект о производственном контроле в аквакультуре

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о распространении механизмов производственного контроля на рыбоводные участки. По мнению разработчиков изменений, это должно помочь в борьбе с незаконной добычей урожаев

Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передан на рассмотрение в Госдуму. Инициаторы — сенаторы Александр Яцкин, Александр Двойных, Наталья Комарова, Сергей Митин, Игорь Зубарев, депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Владимир Плотников, Николай Васильев.

Закон об аквакультуре предлагается дополнить новой статьей, посвященной производственному контролю, сообщает корреспондент Fishnews.

Под ним, согласно законопроекту, понимается работа пользователя рыбоводного участка по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области аквакультуры, а также рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Предусматривается, что уполномоченные лица, выполняющие обязанности по аквакультуре, смогут фиксировать нарушения требований законодательства в сфере аквакультуры, а также рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Материалы, по замыслу разработчиков законопроекта, будут передаваться в контролирующие органы.

Развитие аквакультуры — один из национальных интересов государства в области продовольственной безопасности, отмечают разработчики законопроекта.

Как указано в пояснительной записке, с 2015 по 2024 гг. предоставлено в пользование более 4,4 тыс. рыбоводных участков. Однако правоприменительная практика показала необходимость совершенствования законодательства.

«В границах предоставленного в пользование рыбоводного участка ответственность за соблюдение обязательных требований, установленных законодательством в области аквакультуры (рыбоводства), а также за охрану рыбоводного участка в полной мере возложена на рыбоводное хозяйство, но при этом законодательное регулирование, обеспечивающее исполнение таких обязательств, отсутствует», — говорится в пояснительной записке.

Предприятия аквакультуры сталкиваются с проникновением на участки третьих лиц, которые незаконно добывают объекты аквакультуры и водные биоресурсы, обратили внимание авторы законопроекта.

Они напомнили, что механизм производственного контроля уже предусмотрен для рыболовных участков.

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что формированием правовой базы для организации производственного контроля в аквакультуре предполагается заниматься в течение 2025 — начале 2026 гг., так как потребуются не только закон, но и подзаконные акты.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после дня официального опубликования.

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