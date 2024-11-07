Сахалинская ассоциация предлагает сделать производственный контроль более эффективным

Законодательно за пользователями рыболовных участков закрепляется обязанность по производственному контролю — по борьбе с браконьерством. У отраслевого сообщества уже есть предложения, как сделать эту работу более результативной, рассказал на заседании областного рыбохозяйственного совета президент АРСО Максим Козлов.

Сахалинский рыбохозяйственный совет на заседании 7 ноября рассмотрел предварительные итоги лососевой путины (добыча красной рыбы в регионе еще продолжается, хотя основные объемы уже освоены). Но эта тема была не единственной. Большое внимание участники СРХС уделили новому законодательству по рыболовным участкам, сообщает корреспондент Fishnews.

В новых договорах за пользователями РЛУ будет закрепляться обязанность по производственному контролю — по борьбе с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Однако для того чтобы такая деятельность была более эффективной, необходимо рассмотреть расширение возможностей производственных инспекторов, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Так, производственные инспектора должны направлять материалы с признаками правонарушений в территориальные управления Росрыболовства. Однако за порядком на море следит пограничная служба. Необходимо предусмотреть, чтобы в случае с нарушениями в зоне ответственности пограничного управления представители пользователя участка могли обращаться напрямую туда, отметил руководитель АРСО.

Самый же главный вопрос, рассказал он, изъятие немаркированных, браконьерских орудий лова на участке. У производственных инспекторов должны быть соответствующие полномочия, убеждены в ассоциации. Далее орудия лова — «нелегалы» уже будут передаваться компетентным органам. Идея предварительно нашла поддержку в Росрыболовстве, сообщил Максим Козлов.

Также он обратил внимание, что производственные инспектора, как и госинспектора рыбоохраны, должны быть защищены с правовой точки зрения от угроз и покушений со стороны нарушителей законодательства.

Тему производственного контроля в АРСО предлагают вынести на предстоящее заседание Дальневосточного научно-промыслового совета.

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