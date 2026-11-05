Россиян спросили о предпочтениях по рыбным консервам

Среди самых популярных рыбных консервов на российском рынке — шпроты, сайра, горбуша, скумбрия, тунец и килька. Такие результаты показал опрос, который провели Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с исследовательской компанией Online Market Intelligence.

Шпроты набрали 69% голосов, горбуша — 50%, скумбрия — 49%, тунец — 48%, килька — 47%. Консервы из сардин покупает 41% участник опроса, из сельди — 35%, из трески — 15%. Что касается консервированных субпродуктов, то 36% опрошенных сообщили, что покупают печень трески, и 19% — печень минтая.

Чаще всего рыбные консервы употребляют как самостоятельное блюдо (62%), при этом каждый второй (50%) добавляет рыбные консервы в салаты. 43% участников опроса добавляют их в суп, а также используют в приготовлении намазок или закусок. Почти каждый четвертый (26%) задействует рыбные консервы в приготовлении основных блюд, а 18% — для выпечки.

Большинство опрошенных (70%) заявило, что предпочитают рыбные консервы в масле, а 59% покупают консервы в собственном соку. 45% респондентов приобретают рыбные консервы в соусе. Рыбные консервы со специями набрали 26%, с овощами - 24%.

Основное место покупки рыбных консервов — это крупные сетевые магазины (77%), а также минимаркеты, магазины у дома (56%). Почти каждый пятый (19%) приобретает консервы в рыбных магазинах. 12% покупают на продуктовых рынках. На маркетплейсах и в интернет-магазинах рыбные консервы берут 9% потребителей, сообщили Fishnews в пресс-службе Роскачества.

При выборе рыбных консервов потребители чаще всего обращают внимание на срок годности (54%), невысокую цену (50%), вид рыбы (45%), дату изготовления (43%), а также ориентируются на предыдущий опыт покупки конкретного продукта (43%). Около трети (34%) смотрят на торговую марку. 29% — на возможность купить товар по скидке, 24% — на регион производства, а 17% — на место отлова рыбы. Информация о соответствии требованиям ГОСТа важна 18%, 14% руководствуются советами близких. На объем продукта обращают внимание 24%, на упаковку и различные добавки — 18%. Реже всего потребителей волнует содержание белка (10%), калорийность (7%), отзывы в интернете (7%), массовая доля жира (7%) и реклама (3%).

Как отметили в OMI, выборка охватила почти 14 тыс. покупателей рыбных консервов.

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