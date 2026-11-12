Торги: участкам для лицензионного лова в НАО ищут покупателей

Североморское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион три рыболовных участка для организации любительского лова в Ненецком автономном округе. Торги будут проводиться в электронном формате.

Пользователей ищут участку «Месна» на одноименной реке в бассейне Белого моря (начальная цена лота – около 45,5 тыс. рублей), а также участкам на Печоре, в бассейне Баренцева моря, - «Городской» (стартовая цена – порядка 186 тыс. рублей) и «Чайкино» (начальная цена – 105,7 тыс. рублей).

Как сообщает корреспондент Fishnews, с победителями заключат договоры на 20 лет. Среди видов водных биоресурсов на участке в проекте договора указаны в том числе семга и горбуша.

Прием заявок на участие в торгах открыт до 3 декабря. Аукцион организуется на площадке РАД.

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