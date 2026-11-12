Для перегрузов без представителя пограноргана предложили формат контроля

Минсельхоз опубликовал предложения по требованиям, которые нужно будет соблюдать при приемке, выгрузке и перегрузке уловов и рыбопродукции, если такие операции выполняются без представителя пограничного органа.

Проект постановления подготовлен в развитие федерального закона, принятого в нынешнем году по регулированию рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ. Изменения позволяют правительству установить, когда приемка, перегрузка и выгрузка уловов и продукции из них допускаются без должностного лица органа охраны. При этом на такой случай должны быть установлены специальные требования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложения в этой сфере и представил Минсельхоз.

Так, предлагается предусмотреть, что при приемке, выгрузке и перегрузке должны находиться во включенном состоянии технические средства контроля.

Если уловы и продукция перегружаются с двух и более судов на одно, нужно, согласно проекту, обеспечить раздельную приемку и выгрузку по каждой единице флота.

Также планируется использовать предварительное уведомление органа охраны.

Читайте также: Изменения в сфере контроля перегрузов оказались самым ожидаемым новшеством

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews