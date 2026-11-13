Электронный рыболовный журнал получил новые возможности

Центр системы мониторинга рыболовства и связи выпустил новую версию программного комплекса «Электронный рыболовный журнал». Добавлены функции в сфере рыболовства в районе регулирования НЕАФК, работы транспортного флота и судов-переработчиков и другие возможности.

ЦСМС сообщил о выходе версии 2.4.2.0 программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» (ПК ЭРЖ).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Центра, в новой версии:

добавлена подготовка и подача рапортов НЕАФК, доработан трансграничный обмен ими с Секретариатом НЕАФК в новом формате UN/CEFACT FLUX;

- доработаны акты инспекции и добавлены печатные формы акта контроля выгрузки и перегрузки в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- транспортный и перерабатывающий флот может загружать разрешения других судов и указывать их в операциях;

- добавлена печатная форма «Выписка из реестра разрешения»;

- реализован прямой интернет-обмен судовыми суточными донесениями и квитанциями с береговой частью ЭРЖ без почтовых серверов;

- обновлены сведения о полигонах для форматно-логического контроля ввода координат промысла.

«Поддержка версии 2.3.0.5 продлится до 1 мая 2027 года. Пользователям рекомендуется перейти на версию 2.4.2.0. Более ранние версии неактуальны и не рекомендуются к использованию», - отметили в ЦСМС.

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