Коренному населению Эвенкии помогут сохранить традиционный уклад

В Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края идет отбор на субсидирование части затрат, связанных с реализацией мяса дикого оленя или водных биоресурсов. Заявки принимают до 29 ноября.

Отбор организовал департамент по делам коренных малочисленных народов Севера администрации Эвенкийского муниципального округа, сообщает корреспондент Fishnews.

Субсидии представляют собой меру социальной поддержки КМНС и выделяются в рамках реализации госпрограммы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Суммарно на цели отбора запланировано потратить 14,4 млн рублей. Предельный размер одной субсидии — 3 млн рублей.

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