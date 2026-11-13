В Северной Осетии возбудили дело о мошенничестве со средствами на поддержку осетроводства

В Северной Осетии идет следствие по уголовному делу о хищении из бюджета 4 млн рублей под видом получения субсидии на закупку оборудования для осетровой фермы. Под подозрением оказались местные жители — фермер и его знакомый.

По данным следствия, в июле-августе 2022 г. глава крестьянского фермерского хозяйства и его знакомый изготовили и подписали фиктивные договоры на поставку оборудования для разведения рыбы, а также акты приема-передачи к ним, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

В документах, по информации правоохранителей, содержались заведомо ложные сведения о расходах в 5 млн рублей на приобретение трех садков для разведения рыбы осетровых пород, десяти узлов замкнутого водоснабжения, кислородного концентратора и кормораздатчиков.

«Впоследствии предприниматель предоставил подложные документы в профильное ведомство для получения субсидии в 4 млн рублей», — заявили в пресс-службе. В ходе допросов оба подозреваемых дали признательные показания. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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